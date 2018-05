Pinocchio Gira-Mondo nella sala Serra del Comune

L’Associazione di Promozione Sociale Italia-Moldavia (onlus) di Besozzo, organizza dal giorno 21 al 31 di maggio, nella Sala Serra del Comune di Ispra, un’esposizione artistica intitolata PINOCCHIO GIRA-MONDO, composta da disegni in grande formato (a tema Pinocchio) realizzati dagli studenti della Scuola d’Arte Sciusev di Chisinau. I lavori sono stati creati in occasione di un concorso artistico, proposto dall’Associazione, in occasione della scorsa edizione della Settimana della Cultura Italiana nella Repubblica Moldova.

La mostra si avvarrà anche di numerosi Pinocchi artistici, scolpiti in legno di riciclo dall’artista milanese Lino Monopoli, appassionato studioso del personaggio collodiano e promotore da anni di numerose esposizioni. PINOCCHIO GIRA-MONDO, ha già “visitato” molte città italiane divertendo ed emozionando migliaia di bambini e di adulti. In occasione della mostra, saranno infatti organizzati anche dei laboratori ludici ed artistici ai quali sono inviti a partecipare i bambini e gli alunni delle scuole del territorio. La mostra, che si avvale del patrocinio del Comune di Ispra, sarà inaugurata il 21 maggio alle ore 17.