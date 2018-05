Pistola e munizioni trovate nei boschi

Nella serata di ieri, martedì 15 maggio, i carabinieri della stazione di Malnate nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio in una zona boschiva nei pressi di via Mottarello, hanno trovato un revolver Colt, calibro 357 Magnum, in pessimo stato di conservazione e caricata con 4 cartucce, oltre ad una scatola contenente 21 cartucce calibro 38 special.

Armi e munizioni erano a loro volta contenute in una scatola di polistirolo parzialmente sotterrata.

Il tutto è stato posto sotto sequestro e repertato dai carabinieri, in attesa di successivi accertamenti finalizzati ad appurare la provenienza dell’arma e al suo eventuale illecito utilizzo.