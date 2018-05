Più sicuro e comodo: l’ingresso alla Vidoletti è lontano dal traffico

Un grande e comodo parcheggio prima del cancello, un percorso in mezzo al verde e poi via dritti dentro la scuola. Questo è da oggi, martedì 15 maggio, il nuovo ingresso alla scuola media di Varese che fino a ieri invece aveva come unico accesso quello su via Manin, strada trafficata e di certo non comoda per lasciare l’auto e salutare il proprio figlio.

Ad inaugurare il nuovo ingresso questa mattina alle 7.50 insieme agli studenti c’erano gli assessori ai Servizi educativi, Rossella Dimaggio e ai Lavori pubblici, Andrea Civati, insieme il dirigente scolastico Antonio Antonellis.

«La Vidoletti è una scuola molto amata dalle famiglie varesine che negli anni ha visto un incremento della popolazione scolastica – sostiene Rossella Dimaggio, assessore ai Servizi educativi -. Gli interventi che abbiamo eseguito avevano due obiettivi principali: rendere le nostre scuole ancora più inclusive e lavorare anche sul delicato momento dell'ingresso a scuola offrendo una viabilità più sostenibile e sicura. Tutte richieste che i genitori facevano da tanti anni».

La scuola media Vidoletti di Varese ospita centinaia di alunni. L’intervento realizzato dal Comune è un ulteriore passo avanti del Piano: “Varese Fa Scuola” che prevede interventi nelle scuole per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.

È stato realizzato quindi un nuovo vialetto che dal grande parcheggio – in cui è stato installato anche un nuovo sistema di illuminazione – è ora percorribile dai ragazzi per entrare ed uscire da scuola. Il nuovo percorso di circa 300 metri è stato pavimentato e illuminato e conduce ad un nuovo cancello dotato di telecamera e citofono. Inoltre, grazie ai lavori eseguiti sono state eliminate anche le barriere architettoniche. La scuola è dislocata infatti su tre piani e sono state posizionate rampe leggere e performanti che consentono ora una maggiore accessibilità dell’edificio. È stata realizzata poi una nuova tettoia sulla rampa per disabili in uno degli ingressi della scuola. Inoltre sono state installati nuovi montascale che hanno sostituito apparecchi vecchi e ormai inefficienti. Il risultato è ora una scuola più moderna e accessibile. Il costo dei lavori è stato di circa 200 mila euro.

«Prosegue l’impegno di questa amministrazione per avere scuole sempre più sicure e accessibili per i nostri ragazzi – dichiara Andrea Civati, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Varese -. Chiudiamo un cantiere importante e restituiamo una scuola più sicura e più accogliente. Anche in questo caso si tratta di interventi attesi da decenni che noi con atti concreti siamo stati in grado di mettere in campo. I ragazzi della Vidoletti ora hanno un nuovo accesso alla loro scuola più moderno e sicuro, abbiamo eliminato le barriere architettoniche che caratterizzavano questo edificio in favore di una maggiore inclusione tra i ragazzi: insomma, un lavoro quotidiano perché, per quanto riguarda le scuole e in particolare la sicurezza dei ragazzi, non ci si può, e deve, mai fermare».