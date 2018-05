Playoff, scocca l’ora del Busto 81

Dopo aver conquistato il secondo posto nel Girone A di Eccellenza e aver saltato i due turni preliminari grazie alla differenza di punti con la terza, il Busto 81 entrerà in scena domenica (20 maggio ore 16.30) contro il Baveno. Gara di andata che si giocherà a Busto Arsizio, ritorno invece fissato in Piemonte per domenica prossima.

Per i playoff di Promozione l’unica squadra rimasta in corsa dal girone varesotto è la Rhodense, che sabato 19 maggio (ore 16.00) ospiterà la Vertovese. I bergamaschi giocheranno invece in casa nella gara di ritorno, fissata per mercoledì 23 maggio (ore 16.00).

Dalla Prima Categoria punta la Promozione il Gorla Maggiore, in campo domenica 20 maggio (ore 16.00) sul campo della Barona. Ritorno a Gorla Maggiore mercoledì 23 maggio alle ore 20.30.

Per i playoff di Seconda Categoria al terzo turno sono approdate Crennese e Cuassese. I gallaratesi giocheranno la gara di andata in casa contro l’Alagna, mentre partiranno in trasferta i ragazzi di Cuasso al Monte, impegnati sul campo dell’Atletico Dello. Ritorno fissato per mercoledì 23 maggio alle ore 16.00.