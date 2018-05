Playoff di Serie B: Saronno cerca il riscatto contro Cisano

Torna in campo questa sera (mercoledì 16, ore 21) la Pallavolo Saronno che ospita al PalaDozio il Cisano dopo il netto KO in Gara1 (3-0) subito sul campo dei bergamaschi in Gara1.

La forza degli avversari ma anche la sfortuna per i tanti problemi fisici sono stati determinanti nel match giocato a Cisano davanti a un palasport stracolmo di tifosi. Gli Amaretti, con Della Pietra titolare in regia e Cafulli febbricitante (la squadra ha perso il centrale Falanga nelle scorse settimane per infortunio) hanno tenuto botta nel set d’esordio ma proprio il lavoro dei centrali di casa hanno creato un break che ha retto fino al 25-21.

Cafulli ha dovuto però mettersi a sedere, così Leidi ha dovuto varare l’inedita coppia Della Pietra-Kely in diagonale in un sestetto per l’appunto giovanissimo, con tre under 21. Non è quindi bastata l’esperienza di Canzanella per arginare la portata dell’attacco bergamasco, tanto che il secondo set si è chiuso su un largo 25-11. Spairani, infortunato alla spalla, ha voluto rientrare in gioco nel terzo parziale nel quale Saronno è rimasto in scia a Cisano perdendo però 25-17.

«Abbiamo perso una battaglia, ma non la guerra – ha detto il team manager Bagatin – Stiamo mettendo tutto il cuore, nonostante le difficoltà di questo ultimo mese, anche se per vincere a questo livello dovremo dare tutti il 110%».