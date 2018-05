Playoff, solo un pari per il Busto 81

Davanti a una degna cornice di pubblico allo “Speroni” il Busto 81 non riesce a conquistare una vittoria nella gara di andata dei playoff nazionali contro un Baveno coriaceo ma anche fortunato. L’1-1 finale porta la firma di Berberi (32’ st) per i bustocchi, mentre il pari dei piemontesi arriva a due minuti dalla fine è di Cabrini complice una deviazione determinante. Verdetto rimandato a domenica prossima (27 maggio ore 16.30) nel ritorno a Baveno.

Per i playoff di Promozione cade invece la Rhodense, sconfitta 2-0 dalla Vertovese in casa. Ora gli arancioni dovranno fare l’impresa provando a ribaltare il risultato in trasferta mercoledì 23 maggio (fischio d’inizio ore 17.30).

Sconfitta anche il Gorla Maggiore nei playoff di Prima Categoria. Il Barona sfrutta il fattore campo per imporre l’1-0 alla squadra di mister Rimoldi. Il ritorno a Gorla Maggiore è previsto per mercoledì 23 maggio alle ore 20.30.

Per gli spareggi promozione di Seconda Categoria non arrivano vittorie. La Crennese perde in casa 3-2 contro l’Alagna, mentre la Cuassese non va oltre lo 0-0 sul terreno dell’Atletico Dello. Nelle sfide di ritorno, previste per mercoledì 23 alle ore 16.30, le due varesotte dovranno provare a fare loro il passaggio del turno.