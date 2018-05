Playout Serie D in diretta: OltrepoVoghera – Varese

Ultima opportunità per il Varese di rimanere in Serie D. Non sono mancati i colpi di scena in questo prepartita, ma i biancorossi si giocheranno l’ultima gara della stagione con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Aggiornamenti in diretta anche per i playoff della Caronnese e la sfida per la poule scudetto della Pro Patria.

Se non visualizzate bene la diretta CLICCATE QUI