“Porte aperte” per visitare i tre appartamenti comunali in affitto moderato

Sabato 12 maggio, dalle ore 10 alle ore 12, i cittadini interessati, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, avranno la possibilità di visitare gli appartamenti dello stabile comunale di via Matteotti 11.

Tre dei sei appartamenti che compongono l’immobile sono già stati assegnati con un primo bando: i restanti tre alloggi (due bilocali e un trilocale, tutti con finiture di qualità) con disponibilità di posti auto interni al cortile, verranno offerti in affitto a canone moderato tramite un nuovo Bando ERP.

Il canone moderato è un tipo di locazione che si rivolge prevalentemente ai cittadini che possiedono una maggiore capacità economica rispetto al limite massimo per l’accesso al canone sociale (o popolare) ma che comunque non sono in grado di sostenere il canone di libero mercato.

Per quanto riguarda invece il locale ad uso non abitativo che si affaccia con una vetrina su via Matteotti, verrà promosso a breve un ulteriore bando pubblico per progetti innovativi con finalità sociale a beneficio della nostra comunità, per la sua assegnazione.

«Dopo anni di impasse – commentano gli amministratori vedanesi – trova finalmente soluzione la destinazione dell’immobile di proprietà comunale in via Matteotti che, oltre a rivitalizzare una proprietà da anni in disuso e a far fronte alla crescente domanda di spazi abitativi in locazione, permetterà al Comune di coprire la spesa del mutuo che ancora grava per la ristrutturazione dell’edificio».

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona: tel. 0332 867760 mail servizi-sociali@comune.vedano-olona.va.it