Poule Scudetto, si inizia con Pro Patria – Virtus Verona

È ancora viva l’emozione dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Serie D che ha permesso alla Pro Patria di tornare in Serie C.

Campionato finito, ma non la stagione, che proseguirà con la Poule Scudetto. I tigrotti sono inseriti nel girone a tre con Gozzano (che ha vinto il Girone A) e Virtus Verona (del Girone C).

Proprio i veronesi saranno i primi avversari di Santana e compagni. Domenica 13 maggio (ore 16.00) allo “Speroni” andrà in scena la prima sfida.

La seconda sfida, in programma domenica 20 maggio vedrà di fronte il Gozzano e la perdente della prima partita. Mercoledì 23 maggio la terza e ultima gara del triangolare.

In caso di passaggio del girone il 31 maggio ci saranno le semifinali mentre il 2 giugno la finale.