I premiati varesini con la Rosa camuna della Regione

Sono stati insigniti questo pomeriggio del Premio ‘Rosa Camuna’, delle Menzioni Speciali e del Premio Speciale del presidente: sono i cittadini, le Istituzioni e le Associazioni della Lombardia, a cui la Regione ha conferito il proprio prestigioso riconoscimento, premiando i loro meriti.

“La Festa della Lombardia e’ soprattutto la festa dei Lombardi – ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana nel corso della cerimonia di consegna delle onorificenze -, oggi premiamo e festeggiamo questi nostri grandi cittadini, che hanno saputo esprimersi nel mondo e che hanno contribuito a fare diventare grande la nostra regione”.

Di seguito i premiati della provincia di Varese, con le rispettive motivazioni.

SERGIO FERRARIO – Dell’”associazione nazionale famiglie caduti e dispersi di guerra” per aver tenuto viva la memoria degli accadimenti delle guerre.

UTO UGHI (nella foto), musicista di fama internazionale – Per aver saputo incantare ed emozionare con la musica del suo violino e per l’impegno dedicato a molte iniziative umanitarie e alla tutela del patrimonio artistico-culturale italiano. La sua musica e’ motivo di profondo orgoglio per la Lombardia e per l’Italia.

MENZIONI SPECIALI

ROSSI D’ANGERA – DISTILLATORI SRL – Azienda storica, che ha saputo perfezionare tecniche di distillazione che rappresentano oggi una perfetta sintesi di innovazione e artigianalità.

SIMONE PINTORI – Per aver promosso, nella sua veste di consigliere comunale, il territorio di Sesto Calende attraverso il riconoscimento del CONI di ‘Comune europeo dello sport 2019’.