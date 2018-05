Premio Chiara a Gino Paoli: mercoledì 16 la distribuzione dei biglietti gratuiti

Sarà Gino Paoli ad essere insignito dell’edizione 2018 del Premio Chiara “Le Parole della Musica” organizzato dagli Amici di Piero Chiara con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio e sostegno di diversi enti pubblici e privati tra cui Repubblica e Canton Ticino, Fondazione AEM gruppo a2a, Comunità di lavoro Regio Insubrica, Comune di Varese e Camera di Commercio Varese.

Il premio sarà conferito al celeberrimo cantautore domenica 20 maggio, in un incontro intervista alla sala napoleonica delle Ville Ponti, che avrà inizio alle 18. Come sempre, l’incotnro sarà gratuito, ma è fondamentale munirsi prima dei biglietti omaggio.

Per questo., mercoledì 16 maggio dalle 17.30 alle 18.30 in Sala Montanari, piazza Bersaglieri 1 a Varese l’organizzazione del premio Chiara distribuirà i biglietti gratuiti, fino a un massimo di 6 biglietti a testa, per facilitare gli ingressi all’evento.

DOMENICA 20 L’INCONTRO CON GINO PAOLI

Il cantautore sarà a Varese domenica 20 maggio alle ore 18 ospite dell’incontro condotto da Vittorio Colombo alla Sala Napoleonica delle Ville Ponti in Piazza Litta 2. Sarà intervistato da Enrico de Angelis e Antonio Silva e ritirerà il premio dalle mani di Marco Vittorelli, Presidente di Openjobmetis.

L’incontro sarà aperto al pubblico e ad ingresso gratuito. Il premio sarà consegnato a Gino Paoli “Per la sua prolifica attività come cantautore e poeta in musica, dalla quale sono scaturite canzoni simbolo della musica italiana. Testi e melodie senza tempo, capaci di rimanere impressi nel cuore di più generazioni”.

Il Premio è stato conferito negli anni a Francesco Guccini, Paolo Conte, Luciano Ligabue, Gianna Nannini, Francesco De Gregori e Roberto Vecchioni.