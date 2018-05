“Premio Rosa Camuna 2018”, tra i premiati anche Sergio Ferrario e Uto Ughi

In occasione della “Festa della Lombardia”, si svolgerà domani, martedì 29 maggio, alle ore 17, al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, la cerimonia di conferimento del “Premio Rosa Camuna 2018”. Si tratta di un riconoscimento per l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Il premio è costituito da una scultura ideata e realizzata per Regione Lombardia da Arnaldo Pomodoro, una fusione in bronzo che interpreta, con un particolare studio artistico, il logo regionale della Rosa Camuna in una dimensione tridimensionale. Tra i nomi anche quello del varesino Sergio Ferrario, Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra per aver tenuto viva la memoria degli accadimenti delle guerre e del bustocco Uto Ughi, musicista di fama internazionale per aver saputo incantare tanti spettatori con la musica del suo violino e per l’impegno dedicato a molte iniziative umanitarie.

Durante la cerimonia, presentata da Giusy Versace con l’accompagnamento di alcuni brani suonati dall’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, il presidente della Regione dedicherà delle ‘Menzioni speciali a Romano Colozzi figura di spicco che ha ricoperto ruoli istituzionali di vertice di Regione Lombardia, Paolo Maldini, ex calciatore e capitano della Nazionale per otto anni e Danilo Gallinari campione internazionale di basket. I due campioni dello sport saranno presenti all’iniziativa; Gallinari ritirerà il riconoscimento al termine della conferenza stampa fissata in Regione per le ore 15.45. Previsto anche un omaggio a Ermanno Olmi con la proiezione del video ‘Olmi e Milano’ con l’intervento di Philippe Daverio.