Presa in carico del paziente cronico:l’assessore incontra gli ordini dei medici

Tavoli tecnici per risolvere le criticità della presa in carico del paziente cronico. È quanto è stato deciso durante il confronto tra l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera e i rappresentanti degli Ordini dei medici della Lombardia, organizzato proprio per valutare le prime azioni attuative del nuovo modello di presa in carico e la condizione dei medici ospedalieri e di medicina generale.

«I temi – ha spiegato l’assessore – riguardano il miglioramento del sistema informatico per la realizzazione dei Piani individuali di assistenza (Pai), l’analisi e eventuale ampliamento dei set di riferimento, gli strumenti da adottare per incrementare il numero dei medici di medica generale che aderiscono alla riforma, la responsabilità medica per i professionisti chiamati a stilare i Pai, e le convenzioni tra i medici di medicina generale e le Asst».

Il fine è quello di costruire un sistema capace di rispondere ai mutati bisogni di una popolazione che per via dell’innalzamento dell’aspettativa di vita è sempre più interessata da patologie croniche.