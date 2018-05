Prestigioso premio internazionale per il professor Ghezzi

Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per la chirurgia dell’Università dell’Insubria. Dopo la nomina dell’ex Rettore Renzo Dionigi da parte dell’American College of Surgeons, è toccato al professor Fabio Grezzi, specializzato nella chirurgia laparoscopica in campo ginecologico a essere insignito del titolo di membro onorario della British society of Gynecological Endoscopy, riconoscimento per la prima volta conferito ad un ginecologo italiano.

Il primario della clinica ostetrica e ginecologica del Del Ponte è stato invitato a Edimburgo per tenere una lettura magistrale nell’ambito del congresso della British Society of Gynecological Endoscopy dal titolo “The Path to Excellence: Knowledge, Commitment, and Context”. Per la società scientifica britannica si tratta di un evento di elevato valore, dedicato a Sir Alec Turnbull, entusiasta pioniere della chirurgica mini invasiva appassionato formatore di nuove generazioni di chirurghi. La Società di chirurgia britannica invita ogni anno un chirurgo di riconosciuta fama internazionale che, con le sue tecniche innovative, ha contribuito al progresso della chirurgia ginecologica.

«Questo riconoscimento – afferma il prof Ghezzi – è il frutto di un intenso lavoro, iniziato oltre 20 anni fa e che ha coinvolto numerosi operatori che, con impegno e dedizione quotidiana, hanno creduto e credono nel proprio lavoro. Ogni giorno ci sono persone come le strumentiste in sala operatoria, le infermiere in reparto, il personale di supporto in sala operatoria, le segretarie, gli anestesisti, i radiologi, i cardiologi e non ultimi i ginecologi del mio reparto che, in silenzio e senza protagonismi, hanno permesso di ottenere un così prestigioso riconoscimento. L’eccellenza non è mai di un singolo individuo ma di un gruppo che con abnegazione e resilienza dedica gran parte della propria vita al bene dei malati»