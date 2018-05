Pretendeva soldi dai familiari, arrestato per estorsione

Nella giornata di martedì 29 maggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Arona hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Verbania, C.D, 32enne di origine albanese ma residente in Arona, pregiudicato, poiché resosi responsabile di ripetuti episodi estorsivi nei confronti dei propri familiari conviventi.

In particolare, l’attività di indagine svolta dai Carabinieri, che si è sviluppata a partire dal febbraio di quest’anno portando all’ordinanza di custodia, ha permesso di accertare che l’uomo, disoccupato, sin dal mese di gennaio 2018 aveva estorto tramite minacce e violenze – sia fisiche che psicologiche – in ripetute occasioni al padre ed al fratello i soldi che di volta in volta gli erano necessari per acquistare sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato associato al carcere di Verbania.