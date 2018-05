Prevenire furti e truffe, una serata sulla sicurezza a Villa Aliverti

Imparare a difendersi da truffe e furti con i consigli degli esperti, fare il punto sulla rete di controllo del vicinato attivata in paese e sulle misure attivate dall’amministrazione cittadina.

Sono i temi al centro dell’incontro pubblico sulla sicurezza organizzato dall’Assessorato alla sicurezza, dalla Polizia locale e dell’Auser di Vedano Olona, in collaborazione con il sindacato pensionati della Cgil di Tradate. L’appuntamento è per giovedì 31 maggio alle 21 nella Sala consiliare di Villa Aliverti.

«Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sul progetto Controllo del vicinato grazie al contributo che porteranno i coordinatori dei gruppi di lavoro del Cdv – spiega il vicesindaco e assessore alla sicurezza Vincenzo Orlandino – In questi quattro anni tanti volenterosi cittadini vedanesi hanno aderito al progetto facendo crescere notevolmente i numeri delle famiglie coinvolte. Ad oggi contiamo ben oltre 30 gruppi di Cdv attivi a Vedano. Con questa serata intendiamo proseguire sulla strada del confronto e della partecipazione attiva dei cittadini, e sarà anche occasione per fornire una corretta informazione su tematiche legate alla sicurezza che ci hanno visti molto attivi in questi anni sul territorio».

Alla serata interverranno Gianfrancesco Caccia, fondatore dell’Associazione nazionale

e del progetto “Controllo del vicinato” in Italia; Nadia Ghiringhelli, Commissario capo della Polizia locale di Vedano Olona; Giorgio Saporiti, segretario provinciale del Silp – Sindacato Polizia di Stato; Giampietro Camatta, segretario Spi Cgil di Tradate; i Gruppi di lavoro dei coordinatori Cdv di Vedano Olona.

L’incontro sarà introdotto e moderato dal sindaco Cristiano Citterio e dal vicesindaco e assessore alla sicurezza Vincenzo Orlandino.