Il primo corso Tigors a Castellanza affronta gli inestetismi della pelle

Affronterà l’argomento “Alimentazione e inestetismi della pelle” il primo corso Tigros organizzato nel nuovo Buongusto di Castellanza.

L’appuntamento è per martedì 22 maggio alle 17: protagonisti, per la parte scientifica, saranno Valentina Lazzati, Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica e Giulio Romano, Medico Estetico e Nutrizionista. A raccontare invece come realizzare ricette gustose che lasciano una pelle radiosa sarà invece Alex Gandin, chef del Ristorante Buongusto Tigros di Castellanza.

Un modo per mettere in pratica ciò che asseriva il filosofo tedesco Feuerbach, cioè “noi siamo quello che mangiamo”: un concetto ancor più valido per la pelle, la cui salute non può prescindere da una corretta alimentazione.

INFO E PRENOTAZIONI

Il corso si terrà dalle 17 alle 19, nel ristorante Buongusto Tigros: come tutti gli altri, è gratuito e richiede solo il possesso di Tigros Card (anch’essa gratuita) e la prenotazione.

Per questo corso, però, le prenotazioni sono già chiuse: ci si può iscrivere online ai prossimi al sito www.tigros.it, oppure telefonicamente al numero verde 800 905033.