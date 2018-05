Pro Loco e Comune, un “patto” per valorizzare il paese

Girare per il proprio paese, tra gli angoli conosciuti, con la guida di qualcuno che racconta storia e aneddoti rende tutto una bella novità. Piace l’appuntamento “Quattro Passi per Galliate” organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Fotoclub la Focale: domenica 27 maggio ha visto la partecipazione di circa 60 persone, tutte riunite ad ascoltare la storia del paese e ad osservarne il patrimonio artistico e storico (Le foto della galleria sono de La Focale di Buguggiate).

E’ questo il primo di una serie di appuntamenti che sancisce la collaborazione tra il Comune di Galliate Lombardo e la Pro Loco. E’ stata firmata qualche giorno fa la convenzione per la cooperazione nella realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione e la valorizzazione del territorio (nella foto sopra il sindaco Angelo Bertagna stringe la mano ad Alessio Crespi presidente della Pro Loco) .

La convenzione prevede oltre all’organizzazione di eventi annuali, come il Mercatino di Natale, la Festa dei Cortili e quest’anno l’evento per i 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, anche l’avvio di un servizio di volontariato per la Biblioteca e la costituzione di un gruppo di volontari attivo anche per altre iniziative.