Pro Patria, appuntamento con la storia

La Pro Patria è arrivata dove sperava. A 90’ dalla fine del campionato i tigrotti sono in testa alla classifica grazie alla vittoria sul Ciliveghe Mazzano che è servita per sorpassare il Rezzato.

Ora manca un ultimo passo: con una vittoria sul Darfo Boario allo “Speroni” domenica (6 maggio ore 15.00) i tigrotti festeggeranno il primo posto e la promozione in Serie C, tornando tra i professionisti dopo due stagioni di Serie D.

La Pro Patria ha un punto di vantaggio da gestire sul Rezzato. I bresciani saranno impegnati sul campo del fanalino di coda già retrocesso Romanese; vittoria quindi sulla carta abbastanza scontata per i ragazzi di mister Emanuele Filippini. Ecco perché ai tigrotti potrebbe non bastare il pari contro i camuni, ma dovranno vincere per blindare la vetta.

Rosa al completo per mister Ivan Javorcic che dovrebbe confermare l’undici che settimana scorsa ha espugnato Ciliverghe Mazzano. Unico dubbio potrebbe essere il ballottaggio in difesa tra Scuderi e Marcone. Per il resto Mangano sarà tra i pali, Molnar e Zaro intoccabili sulla linea arretrata. A centrocampo la mediana sarà formata dalla grinta di Gazo e le geometrie di Pettarin, con Cottarelli a destra e Galli a sinistra. In avanti spazio ancora a Santana e Le Noci, con Disabato da collettore tra centrocampo e attacco.

Se nel girone di andata lo scontro tra Darfo e Pro Patria valeva il primo posto, ora la prospettiva è diversa. I neroverdi non hanno saputo mantenere il passo della prima parte di stagione e nelle ultime quattro giornate hanno assaporato la vittoria solo contro la Romanese. Nella rosa di mister Ivan Del Prato mancherà il roccioso centrale di difesa Bakayoko, squalificato. Da rimarcare il centrocampo: nel 4-3-3 la mediana è formata da Muchetti, Panatti e Zanardini, un trio che combina copertura e inserimenti. In attacco un occhio di riguardo per Spampatti, non un feeling eccellente per il gol ma un importante uomo squadra.

La diretta di VareseNews è già attiva (guarda qui). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #propatriadarfoboario via Instagram e Twitter.