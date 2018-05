Pro Patria, per il big match sarà Giornata Biancoblu

Alla Pro Patria manca una vittoria per ritornare tra i professionisti. Il giorno tanto atteso per l’ambiente biancoblu sarà domenica 6 maggio (ore 15.00) quando allo “Speroni” arriverà il Darfo Boario per l’ultima giornata di campionato.

Con tre punti sarà Serie C e lo stadio di Busto Arsizio sarà vestito a festa per il grande evento.

La società di via Ca’ Bianca ha deciso di indire per l’occasione la “Giornata Biancoblu”: tutti gli ingressi, inclusi quelli degli abbonati, saranno a pagamento.

Questa la nota ufficiale: