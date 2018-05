Pro Patria e Gozzano non si fanno male. Finali Scudetto conquistate

(Foto Facebook –Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Termina 0-0 tra Gozzano e Pro Patria nella terza e ultima giornata della fase a gironi per la Poule Scudetto di Serie D.

Il risultato di 0-0 qualifica entrambe le squadre per le fasi finali che si inizieranno il 31 maggio con le semifinali e si concluderanno il 2 giugno con le finali.

Una gara equilibrata e senza un padrone assoluto. L’occasione più nitida è stata per la Pro Patria ad inizio ripresa, ma Le Noci si è fatto parare un calcio di rigore dal portiere piemontese Gattone.

Assieme a Pro Patria e Gozzano, alle semifinali si sono qualificate la Vibonese – che ha vinto entrambe le gare del girone – e l’Albissola, che si è qualificata grazie alla vittoria 2-0 di oggi sulla Vis Pesaro.

Nei prossimi giorni verranno annunciati il luogo e gli abbinamenti per le semifinali del 31 maggio.

Non va invece altrettanto bene alla Juniores, che è stata sconfitta 2-1 in casa dal Pontisola e non accede alle fasi finali. I bergamaschi, grazie alla vittoria di oggi, volano invece alla prossima fase.