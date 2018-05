Pro Patria a Gozzano per raggiungere le finali scudetto

La Pro Patria è a un passo dalla semifinale della poule scudetto. Ai tigrotti potrebbe bastare un pareggio oggi, mercoledì 23 maggio ore 16.00, allo stadio “D’Albertas” contro il Gozzano.

Dopo la vittoria casalinga contro la Virtus Verona 3-1, i veneti hanno perso in casa 2-0 contro il Gozzano e questi risultati potrebbero garantire l’approdo alle final four sia ai piemontesi, sia a Santana e compagni in caso di parità.

Alle semifinali – che si terranno giovedì 31 maggio, finali invece fissate per il 2 giugno – saranno qualificate le vincenti dei tre gironi e la miglior seconda.

Tutti convocati per mister Ivan Javorcic, che non cambierà il suo schema tattico: 3-4-1-2. Possibile un impiego di Colombo in mezzo al campo, Disabato sarà il trequartista “tattico”, mentre in avanti possibile il tandem formato da Le Noci e Gucci.

Per il Gozzano non ci sarà uno dei punti fermi della formazione rossoblu, Nicola Segato, che ha subìto un’operazione al tendine d’Achille e ritornerà a disposizione per la prossima stagione.

Contemporaneamente allo “Speroni” sarà di scena la Juniores, impegnata per la terza e ultima giornata del triangolare del campionato nazionale. Pro Patria che avrà di fronte il Pontisola. Nelle precedenti gare i tigrotti hanno battuto 1-0 il Gozzano nella prima sfida, piemontesi sconfitti 3-0 a Pontisola nella seconda gara.

Ai ragazzi di mister Andrea Scandroglio non basterà il pareggio ma dovranno vincere per passare il turno.