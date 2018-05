Pro Patria, la grande festa di tifosi grandi e piccoli

Domenica 6 maggio 2018 è una data che resterà scolpita negli annuari fra quelle maggiormente in grado di emozionare i bustocchi. Perché all’appello della Pro Patria, i cittadini di Busto Arsizio hanno risposto “presente”.

Lo hanno fatto con passione e impegno, com’è nel dna della città, con la voglia di sognare il ritorno in serie C, ma al contempo di guardare al futuro, pensando a come aiutare la società. E allora all’ingresso dello stadio puoi trovare Laura e Roberto Centenaro, intenti a vendere sciarpe e cuscinetti biancoblu “per colorare lo stadio, sperando sia di buon auspicio, e con il desiderio di aiutare Patrizia”.

È lei, la presidente Patrizia Testa, che viene chiamata per nome dalla tifoseria, come se fosse un’amica di vecchia data: lei, che ha guadagnato nel corso del tempo il rispetto e l’affetto di tutti, e che a fine partita fa sentire la sua voce e ringrazia per questo sogno diventato realtà. Un sogno vissuto dai tifosi che alla domenica non mancano mai, come Valerio, che ricorda “tutti i drammi che questa squadra ha dovuto affrontare, proprio a partire dalla serie D, quindi adesso ci meritiamo questa gioia”. O come Lorenzo, che nei giorni scorsi aveva promesso pubblicamente che, in caso di promozione, avrebbe camminato da Marnate a al Sacro Monte; come lui altri tifosi che hanno promesso qualsiasi cosa, dai tatuaggi a tregue con gli avversari, incrociando le dita e sognando la vittoria.

Oggi è davvero la festa di tutti: dalle tribune ai popolari, passando per i distinti, il popolo biancoblu dimostra in coro il grande amore per questa squadra e, ognuno a suo modo, incoraggia i giocatori a dare il massimo.

Ci sono ad esempio gli ultras, che all’ingresso del settore ‘popolari’ chiedono un piccolo contributo distribuendo il loro giornalino, ma che hanno anche lo sguardo proiettato in avanti: “vogliamo raccogliere fondi anche per la pavimentazione del baretto, sappiamo che l’anno prossimo dovrà essere a norma”.

Ci sono le famiglie, come quella di Marilena, allo stadio con il marito e i due figli di 7 e 12 anni, che racconta della tensione pre-partita a casa sua: “In questi giorni non si parlava d’altro, per i miei figli c’è solo la Pro Patria, ogni volta che veniamo allo stadio i piccoli sono con noi e stiamo pensando di fare l’abbonamento per tutta la famiglia per l’anno prossimo in serie C”. È proprio la presenza massiccia dei bambini uno dei tratti di colore di questo bel pomeriggio di calcio: i piccoli sono tanti, più del solito, e vederli correre ed emozionarsi fa sognare un po’ tutti e pensare al futuro, alle nuove generazioni di tifosi che verranno.

C’è voglia di sorridere, in questa Busto che tanto ha dovuto penare prima di assaporare questa gioia, e che al 90esimo finalmente può festeggiare: è il momento della festa, della pacifica invasione di campo, dei cori cantati con i giocatori, del clacson in piazza Garibaldi a Busto, è il momento della serie C.