Problemi e prospettive del sistema sanitario: confronto tra politici

Martedì 22 maggio alle ore 21, la Fondazione “Scuola di Medicina CARNAGHI A. e BRUSATORI S. – ONLUS” Via Mentana, 24 – Busto Arsizio organizza presso Hotel Le Robinie – Centro Convegni, Via per Busto 9 – Solbiate Olona una serata di approfondimento sulle problematiche e le prospettive del Servizio sanitario nel territorio della provincia di VARESE.

Parteciperanno all’incontro: