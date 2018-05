I progetti di Achille Castiglioni al m.a.x.

Apre ufficialmente al pubblico oggi 31 maggio 2018 al m.a.x. museo di Chiasso (CH) la grande mostra dedicata all’architetto e designer visionario Achille Castiglioni, in occasione del centenario della della nascita.

Secondo la vocazione dello spazio espositivo la mostra presenta con un taglio inedito il percorso del maestro attraverso la “storia della grafica” e dell’allestimento con un affondo sul fuori scala, la cinetica, l’allegoria, il ready made e il segno grafico appunto. La rilettura dei suoi progetti è anche l’occasione per una nuova rivisitazione della Milano imprenditoriale di quegli anni, coinvolta nel mutare dei consumi e delle relazioni internazionali della città.

In mostra schizzi, disegni, modelli, testimonianze video, oggetti originali, prototipi e testi autografi, di cui una gran parte presentata per la prima volta,che mettono in evidenza la perfetta combinazione di semplicità e ironia che caratterizza la profondità delle sue idee e la sua abilità nel costruire spazi in stretta collaborazione con i graphic designers, in particolare lo svizzero Max Huber.

I suoi progetti hanno fatto la storia sia negli allestimenti (per fiere campionarie, per stand o esposizioni) che per gli oggetti di design disegnati prima insieme al fratello Pier Giacomo e poi, dal 1968, dal solo Achille, capaci di in luce il ruolo dell’allestimento temporaneo come strumento di comunicazione culturale e commerciale di straordinaria importanza.

Dai memorabili allestimenti dei Padiglioni per Rai, Eni e Montecatini ai magistrali progetti per la cultura, per l’innovazione e per l’esposizione dei prodotti, emerge chiaramente quanto la figura di Achille Castiglioni sia stata capace di concepire la messa in scena come una regìa. Ogni elemento è studiato, ogni peso calibrato, il ritmo modulato; tutto è reso in funzione dell’allestimento, che si struttura come un racconto per immagini dinamico e inaspettato.

Unendo la sperimentazione alla razionalità, Achille Castiglioni è stato capace di combinare semplicità e ironia con l’attenzione per l’utilizzo della tecnologia e dei nuovi materiali. I suoi progetti diventano così “atemporali”, capaci di vivere una continua attualità nelle diverse fasi storiche.

L’esposizione – sviluppata secondo la curatela, il progetto di allestimento e la grafica di Ico Migliore, Mara Servetto (Migliore+Servetto Architects) e dell’architetto Italo Lupi, in collaborazione per la curatela con Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo – s’inserisce all’interno del filone dedicato ai “Maestri del XX secolo” ed è promossa in collaborazione con la Fondazione Achille Castiglioni.

