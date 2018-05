Progetto Sociale, pronte le liste

Nella mattinata di domenica 6 maggio la lista Progetto Sociale per Agra ha svolto in paese, presso la centrale Piazza Pasquinelli, un gazebo di propaganda utile ad incontrare la cittadinanza e a pubblicizzare la propria candidatura in vista delle elezioni comunali.

La proposta programmatica del gruppo di amici, del cartello elettorale a sostegno della candidatura di Nicolò Mattei a Primo Cittadino si articola principalmente in 4 aree tematiche:

COMUNI: SI ALLA COLLABORAZIONE, NO ALLA FUSIONE – Sul punto il candidato sindaco propone questo: «Supporto all’unione dei comuni “Lombardia Prealpi” ma piena contrarietà a qualsiasi progetto di fusione triste, segno di uno stato centrale che per tentare di coprire le proprie incapacità legislative in materia mira ad azzerare le identità ed a controllare maggiormente le comunità locali. No al Patto di Stabilità: costituzione, con altri comuni sensibili alla causa, di un comitato d’opposizione preposto al suo azzeramento e riscrizione orientata sia alla correzione dei bilanci in deficit ma anche al sacrosanto diritto delle amministrazioni virtuose di poter godere appieno delle proprie risorse. Forti solleciti, e se necessario azioni di protesta eclatanti, alle istituzioni superiori ed allo stato centrale affinchè dedichino concretamente più attenzione alle piccole realtà territoriali».

TUTELA AMBIENTALE – «Contenimento degli indici di edificabilità favorendo opere di ristrutturazione, piccoli ingrandimenti a nuove edificazioni. Impegno concreto alla tutela ed alla promozione delle aree verdi, dei boschi, dei sentieri anche attraverso iniziative di comunitarismo, culturali e sportive».

EVENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONISMO E AGGREGAZIONE – «Pieno supporto alla riedizione degli storici eventi: dalle feste della zucca e dello scambio di semi ai mercatini, al carnevale, ai festeggiamenti del Natale ed ampliamento dell’offerta con rassegne enogastronomiche, eventi musicali, teatrali, alla riscoperta della cultura e delle tradizioni locali. Creazione di un efficace portale multimediale e di un marchio locale di abbigliamento/oggettistica utili alla promozione delle peculiarità locali. Attivazione di servizi di assistenza per anziani e disabili, di solidarietà nazionale in supporto delle famiglie indigenti, ludico/ricreativi per bambini/ragazzi/adulti. Sostegno alla comunità parrocchiale».

DIFESA DEL LAVORO E L’ASSISTENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA – «Apertura di un Centro Servizi al Cittadino dedito all’assistenza fiscale/contributiva (730, stampa CU pensionati, IMU/TASI, elaborazione ed invio telematico contratti di locazione, ricerca e selezione colf/badanti, gestione rapporto di lavoro domestico, dichiarazioni di successione, ISEE/ISEU, verifica buste paga, conteggi differenze retributive, consulenza prevvidenziale INPS) alla consulenza sindacale e all’occupazione sia per lavoratori locali che per frontalieri».

Nella mattinata di venerdì 11 maggio avverrà presso il municipio il deposito della lista e del programma, con l’arrivo del successivo fine settimana inizierà ufficialmente per “Progetto Sociale per Agra” la campagna elettorale attraverso la diffusione di materiale propagandistico porta a porta, i gazebo di propaganda, le affissioni e diverse altre iniziative rese note in seguito.