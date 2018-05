Pronti a intervenire: due giorni con la Protezione civile

Due giorni intensi di lezioni, pratica, simulazioni. Per 70 studenti della scuola secondaria di primo grado Passerini di Induno Olona è stato un fine settimana di intenso lavoro. Niente a che fare con libri e quaderni.

Gli alunni delle seconde sono stati coinvolti in un campo della Protezione civile del Piambello per vedere da vicino come operano i soccorritori che intervengono a salvare vite o risolvere problemi.

Su iniziativa della Comunità Montana con il supporto dello stesso Comune di Induno, da ieri mattina, sabato 12 maggio, e per tutta la giornata odierna i ragazzi partecipano all’iniziativa che vede coinvolti diversi attori: oltre alla Protezione civile ci sono Areu, Soccorso Alpino, Regione Lombardia con l’elicottero antincendio boschivo. Tutti presenti per dimostrare e coinvolgere gli studenti in quelle attività di tutela del territorio e della comunità.

Dopo la notte trascorsa a scuola, dormendo nel camp allestito secondo le direttive della Protezione civile, i ragazzi hanno prima ascoltato e poi simulato lo spegnimento di un incendio, intervenendo su fiamme finte da “abbattere”, trasportando feriti con la barella, svuotando locali sommersi dall’acqua.

Attività impegnative che hanno dimostrato la complessità della macchina dei soccorsi. Non è mancata AREU intervenuta con ambulanze e personale per parlare di primo soccorso mentre SOS Valceresio ha spiegato le tecniche di rianimazione cardiopolmonare.

Una bella e coinvolgente iniziativa per un weekend all’insegno del “brivido” e del sangue freddo…