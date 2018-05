“Proposte azzardate”: a teatro i rischi del gioco patologico

Il gioco d’azzardo si batte anche a teatro.

Venerdì 4 maggio (alle 21, al Salone polivalente di via Colombo, ingresso gratuito) arriva a Lavena Ponte Tresa lo spettacolo “Vite vincenti, il cortile dei giochi“, una tappa del progetto “Proposte azzardate” finanziato da Regione Lombardia nell’ambito della campagna No Slot, con l’obiettivo di aumentare l’informazione sui rischi del gioco d’azzardo patologico nella popolazione in generale, e presso giovani ed anziani in particolare.

L’idea è quella di offrire, anche attraverso il teatro, spunti di riflessione sulla problematica del gioco d’azzardo patologico, vero e proprio dramma sociale che genera danni economico-materiali, sofferenza e annientamento non solo del giocatore patologico, ma anche dei suoi famigliari.

Quella di Lavena Ponte Tresa sarà la prima di una serie di date (Saronno il 12 maggio, Como il 18 maggio e Sesto San Giovanni il 30 maggio).

Lo spettacolo

Lo spettacolo nasce da un soggetto di Fabio Reina, medico responsabile del SERT di Saronno, ed è frutto del suo quotidiano incontro con situazioni di dipendenza patologica, esperienze quotidiane di anni d’incontri con persone e famigliari con problematiche derivanti dal gioco d’azzardo patologico. La sceneggiatura è stata poi sviluppata da Michela Prando, attrice e regista della Cooperativa L’Aquilone, con la ricerca e le interviste ai giocatori anonimi, ad alcuni gestori, a medici, a operatori che si occupano di Gambling.

I protagonisti delle quattro storie narrate sono strettamente e visibilmente legati tra loro da azioni, situazioni e luoghi spesso riconoscibili dalla maggior parte degli spettatori come “normali”, come specchi della “normalità”, situazioni sottovalutate o ancor peggio tollerate e giustificate da una società come quella attuale in cui solo se vincenti si è veramente vivi.

Alla fine dello spettacolo saranno consultabili i materiali informativi e le future azioni del progetto con la presenza di alcuni rappresentanti del Gruppo Giocatori Anonimi di Ponte Tresa e degli operatori di Cooperativa sociale Codici e Cooperativa Lotta contro l’emarginazione che, nell’ambito di Proposte Azzardate, lavorano sul tema nel territorio dell’ambito distrettuale di Luino.

In particolare segnaliamo l’apertura dello sportello contro il gioco d’azzardo patologico che risponde al numero 366 6022095.

Tra il pubblico saranno presenti anche gli studenti del CFP, del Liceo Sereni e dell’ISIS Volontè che hanno partecipato ai laboratori di prevenzione da gioco d’azzardo patologico e di peer education gestito dagli operatori di Cooperativa Codici e Cooperativa Lotta contro l’emarginazione.

Per informazioni e aggiornamenti dal progetto si può consultare la pagina fb del gruppo “Insieme contro l’azzardo a Luino”

QUI potete vedere il trailer dello spettacolo.