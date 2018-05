Prorogata fino all’8 giugno la mostra “Illusioni di stoffa”

Visto il grande successo di pubblico e critica, la mostra Illusioni di stoffa di Alessandro Ubezio, allestita alle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna, è prorogata fino a venerdì 8 giugno.

“Abbiamo deciso di dare la possibilità di vistare la mostra per qualche giorno in più rispetto alla data di chiusura prevista per il 3 giugno – afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – perché abbiamo constatato un grande interesse per i meravigliosi abiti di Ubezio da parte di singoli visitatori, gruppi, scuole. Palazzo Cicogna si è rivelato una collocazione perfetta perché questi abiti rappresentano una forma di arte realizzata attraverso il “fare” del faber, l’artigiano. E in questo caso è il tessile, la tradizionale attività del territorio, che si fa arte”.

La mostra ha rappresentato il secondo appuntamento del ciclo “BArt – Quando il tessile si fa Arte”, dopo la collezione dedicata al sarto Ferramini e la successiva mostra di arte moderna “Miniartextile – Borderline” al museo del Tessile.

La particolarità della raccolta di abiti di Ubezio sta nel fatto che si tratta di ricostruzioni eseguite senza copiare modelli esistenti, ma nate dal confronto e dallo studio dei canoni estetici di epoche passate, volendone suggerire i linguaggi che hanno delineato i vari stili. Il percorso cronologico traccia un arco temporale compreso tra il 1865 e il 1935, in un continuo dialogo tra realtà e finzione.

Sabato 26 maggio, il Servizio di Didattica Museale propone un’attività a tema dedicata alle famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni, dal titolo “Stoffa d’artista!” Stoffe alla mano, i bambini saranno invitati a curiosare in un armadio immaginario che conserva abiti bellissimi alla scoperta della moda di una volta. L’attività sarà articolata su turni: ore 15.00, bambini 5 – 8 anni; ore 16.30, ragazzi 9 – 12 anni. La partecipazione è gratuita.

La mostra rimarrà in calendario fino all’8 giugno secondo i consueti orari del museo.

Martedì – Giovedì: 14.30-18.00 – Venerdì 9.30-13.00 e 14.30-18.00

Sabato 14.30-18.30, domenica 15.00-18.30

Chiuso il lunedì.

Si segnala che nell’ultimo giorno di apertura, l’8 giugno, il museo sarà aperto al pubblico anche al mattino dalle 9.30 alle 13.00.