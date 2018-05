Prosecco sulla Cupola della Brunella: aiuta la parrocchia l’aperitivo che non ti aspetti

E’ un evento pressocchè unico quello che è stato organizzato dal Caffè la Cupola insieme alla parrocchia della chiesa di Sant’Antonio alla Brunella.

Domenica 3 giugno dopo la messa delle 19, più precisamente dalle 20 alle 24, i gestori del bar davanti alla chiesa e la parrocchia invitano infatti a salire sulla cupola della Brunella a bere un prosecco “ammirando un panorama poco conosciuto” ma forse sarebbe meglio dire ignoto ai più: la cupola della chiesa non è infatti normalmente aperta al pubblico. «Ho 50 anni, ci ho vissuto sempre vicino, ma non ci sono mai salito. E come me molti – ha commentato Ale Campi, uno dei gestori del locale – Come Caffè La Cupola teniamo molto a quest’evento, per dare lustro al quartiere»

L’aperitivo è all’interno delle iniziative per la sagra di Sant’Antonio, che vede il suo clou tra il 7 e il 10 giugno, ma che vede eventi e tornei a partire dalla fine di maggio. L’ingresso per questo evento eccezionale è a offerta libera, a partire da cinque euro, a favore delle opere della parrocchia. Per informazioni sull’iniziativa è possibile chiamare Ale, del caffè la Cupola: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 al numero di telefono 335 83 02 167