Proverbi e facezie, il lessico familiare di Maria Cristina Bombelli

Chi non ha stampato in mente un proverbio, un modo di dire, un motto in dialetto che nonne e mamme ci ripetevano da bambini e che non abbiamo più dimenticato?

Questa sera alla Biblioteca di Venegono Superiore, Maria Cristina Bombelli presenta il libro “Crescere a proverbi… nel Varesotto” (Macchione editore), una raccolta di queste “perle di saggezza” che presenta in appendice la riproduzione di un prezioso libretto sullo stesso tema realizzato tanti anni fa dall’indimenticabile Eugenio “Gege” Bombelli.

«Sono cresciuta a proverbi, modi di dire, storie e facezie – spiega l’autrice – In ogni occasione della vita, felice, triste o semplicemente fuori dall’ordinario, mia madre sottolineava l’evento con un motto che spesso poi in famiglia ci ripetevamo, costruendo un ambiente unico intriso di memorie e di modi di vedere la realtà e la vita, quel lessico familiare che costituisce il nucleo di aggregazione originario di ogni esistenza. Un sistema arguto, originale e spesso dissacrante di trasmettere delle saggezze accumulate negli anni, magari ormai inutili, ma sicuramente testimonianza di un passato che noi non potevamo piu osservare direttamente».

L’appuntamento – organizzato dalla Bilbioteca e dall’Assessorato alla cultura – è per le 20.45 nella sala multimediale al primo piano della Biblioteca, in piazza San Giorgio. Ingresso libero

Qui la locandina dell’incontro