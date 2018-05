Il “puzzle” ha funzionato: Giubiano inaugura il suo nuovo sagrato

La parrocchia di Giubiano ha raggiunto il suo obiettivo: il nuovo sagrato della chiesa di Sant’Ambrogio, in piazza Biroldi, verrà infatti inaugurato domenica 20 maggio alle 10.15, ora in cui si celebrerà la santa messa, e in seguito verrà formalizzato il “taglio del nastro “ della “grande opera” della parrocchia con una cerimonia formale, dopo la quale verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

I lavori della ristrutturazione del sagrato erano partiti a fine febbraio, erano stati resi possibili grazie a una originale raccolta tra i parrocchiani.