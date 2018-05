Quadri moderni per personalizzare casa e ufficio

Grazie ai quadri moderni di Verdelilla Home potrai davvero personalizzare i tuoi ambienti. Trovare il modello giusto è davvero semplice e seguendo alcuni piccoli suggerimenti renderai ogni stanza funzionale, bella e sorprendentemente unica. Bastano i quadri giusti, le nuance adeguate al tuo stile e il gioco è fatto: provare per credere.I quadri moderni non sono semplici cornici, ma vere e proprie opere d’arte decorative, di gusto contemporaneo e decisamente accattivante. Sullo store online di questo negozio di arredamento troverai infinite proposte, tutte capaci di ben inserirsi in ambienti domestici moderni ed in grado di dare quel tocco di personalizzazione in più che non guasta mai. Non solo, un quadro può anche sottolineare lo stile della stanza, completarlo ed armonizzarlo. Questi veri e propri complementi d’arredo possono essere sistemati in qualsiasi ambiente: in cucina, dove daranno un tocco di classe, in soggiorno, dove conferiranno dinamismo e raffinatezza. Ma possono troneggiare anche nella camera da letto, magari sulla parete dietro al letto, oppure in bagno, nell’ingresso o nella stanza dedicata all’home working. I quadri moderni possono essere interpretati in infiniti modi e daranno davvero un aspetto curato e attuale in perfetto pendant con il resto degli arredi.

Consigli di stile per acquistare i quadri in stile moderno

I quadri moderni riescono a creare subito atmosfera: sono discreti ma nello stesso tempo fortemente presenti con le loro linee pulite e armoniose, moderne e all’avanguardia. I materiali di questi pannelli decorativi sono svariati: si passa dal legno al vetro, passando anche per quadri realizzati in materiale plastico o in ferro battuto e alluminio. Se ad esempio hai dei mobili prettamente in legno potrai optare per pannelli lignei, cercando di fare pendant anche con il colore degli stessi. Se invece hai delle sedie o tavoli con dettagli cromati, allora scegli quadri con finitura satinata o appunto lucida: in questo caso l’occhio verrà attirato dal materiale luminoso. I pannelli invece in ferro battuto o metallo, sono perfetti se la tua casa è giocata sui toni dei grigi, del nero o del black&white. I materiali plastici, soprattutto se vivacemente colorati sono ideali insieme ad un arredo moderno e giovanile, caratterizzato da nuance allegre e da mobili di design o iconici.

Il modello must have

Quest’anno uno dei quadri moderni che a nostro avviso potrebbe rappresentare un“must have” è il quadro in legno con rondini realizzato da LAS, un quadro da parete dalle nuance neutre e dal design a tratti tradizionale. Il pannello, perfetto sia per l’area living che per la cucina o la stanza da letto, è impreziosito da una coppia di benauguranti rondini. I tratti sono minimali ma raffinati, moderni ma che richiamano la tradizione dell’arredo italiano. Inoltre, il quadro è disponibile in due diverse colorazioni: una sui toni del beige e del panna e l’altra da differenti sfumature di grigio. In entrambe le varianti la coppia di rondini è di colore nero e bianco, si tratta di un pannello ideale per una giovane coppia di sposi o per festeggiare un anniversario di nozze. I quadri moderni come questo impreziosiranno qualsiasi parete domestica.