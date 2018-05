Quarant’anni senza Aldo Moro

Il corpo di Aldo Moro venne ritrovato nel baule di una Renault 4 parcheggiata in via Caetani a Roma il 9 maggio di 40 anni fa.

Erano passati 55 giorni dal giorno della sua cattura ad opera delle Brigate Rosse. Settimane lunghissime che cambiarono la vita politica italiana.

Il presidente della democrazia Cristiana fu rapito venerdì 16 marzo in via Fani a Roma da un commando di brigatisti che aprì il fuoco uccidendo i cinque componenti della scorta del presidente: il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, l’appuntato Domenico Ricci, il brigadiere Francesco Zizzi, l’agente Raffaele Jozzino e l’agente Giuliano Rivera.

Aldo Moro era un politico a anche un uomo di grande ispirazione per tanti giovani impegnati nella società e in politica: ecco come lo ricorda Giuseppe Adamoli:

Quella terribile giornata è rimasta scolpita nell’immaginario e nei ricordi della persone che in quel momento visse l’apice della stagione buia del terrorismo italiano. Chi ha vissuto quei momenti ricorda distintamente cosa accadde e quali furono le emozioni provate, come abbiamo visto anche tra i nostri lettori.

Come Adamoli anche Giuseppe Zamberletti, ex ministro e “papà” della Protezione civile italiana ricorda il suo rapporto con Aldo Moro:

I suoi giorni di prigionia scossero lo Stato rimasto in equilibrio fra la trattativa con i terroristi e la linea dura.

Quella del caso Moro è una vicenda fitta di misteri che ebbe conseguenze importanti su diversi piani ma soprattutto su quello politico. In particolare l’azione terrorista si inserì, di fatto ponendovi fine, all’interno del “compromesso storico”, una strategia politica di avvicinamento tra il Partito Comunista Italiano e la Democrazia Italiana, ovvero del PCI alle istituzioni dello stato.

In queste settimane sono stati pubblicati numerosi speciali in occasione del quarantennale di quel terribile anno. Nella serata di martedì 8 maggio la Rai ha mandato in onda un lavoro di Luca Zingaretti dal titolo “55 giorni senza Moro” che si può rivedere su RaiPlay a questo link.

Questa sera, invece, andrà in onda la seconda parte della fiction “Aldo Moro, il professore” con Sergio Castellitto alle 21.25 su RaiUno, le prime parti si possono rivedere a questo link