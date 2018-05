Il quartetto capitanato da Jochen Rueckert in scena per Jazzaltro

Domenica 27 maggio, alle ore 21, presso il MO.OM Hotel (Via San Francesco 15, Olgiate Olona, ingresso 15 euro, studenti e tesserati 10 euro), JAZZaltro ospita un grande evento jazz internazionale con il quartetto capitanato dal batterista e compositore tedesco Jochen Rueckert, con alla chitarra Lage Lund e al contrabbasso Orlando Le Fleming, e con la straordinaria partecipazione del sassofonista Mark Turner.

Di base nella Grande Mela da oltre vent’anni, Jochen Rueckert si è fatto conoscere a livello internazionale grazie al sodalizio con il chitarrista Kurt Rosenwinkel e per le collaborazioni con Marc Copland, Sam Yahel, Seamus Blake e Will Vinson. Alla chitarra il norvegese Lage Lund, già sul palco con Carmen Lundy, Wynton Marsalis, Seamus Blake Ron Carter, Mulgrew Miller, Maria Schneider, e al contrabbasso Orlando Le Fleming. Special guest Mark Turner, considerato sassofonista tra i più influenti della scena mondiale. Nativo dell’Ohio, cresciuto artisticamente in California, ha all’attivo numerosi dischi come solista o coleader.

Ecco i prossimi appuntamenti della rassegna: Ian Shaw Four feat E. Zirilli, A. Di Liberto, T. Scannapieco (Busto Arsizio – 29 giugno), Francesca Ajmar Quartet Tétrade (Busto Arsizio – 7 luglio), Cordoba Reunion (Gallarate – 14 luglio), Elida Almeida Capo Verde Rhythm and Soul (Fagnano Olona – 15 luglio), Trabucco Bros Quintet (Gorla Minore – 3 agosto), Sugarpie and the Candymen (Olgiate Olona – 1 settembre), Xyquartet Orbite (Somma Lombardo – 7 settembre) e Giudo Manusardi trio ospiti Claudio Chiara e Luca Conti (Olgiate Olona – 28 settembre).