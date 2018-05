Quarto furto all’ex Regina Margherita ma i ladri scappano a mani vuote

Quarto furto ai danni dell’ex Regina Margherita, lo stabile di via San Giuseppe, a pochi passi dal centro storico, che ospita la segreteria dell’istituto comprensivo Ignoto Militi e l’Unitre. Proprio la sede universitaria è stata presa di mira nella notte tra venerdì e sabato.

L’allarme è scattato in mattinata quando è arrivato il personale ed ha trovato la sede sottosopra. Al momento sembra che i ladri siano scappati a mani vuote. Nulla risulta mancare negli spazi dell’Unitre anche perchè dopo i primi furti l’associazione si era organizzati per non lasciare più la cassa in sede.

Secondo una prima ricostruzione i malviventi sarebbero entrati forzando la porta della segreteria amministrativa a piano terra. L’ultimo furto risale a mercoledì scorso quando era stata presa di mira la segreteria dell’istituto comprensivo. Bottino? Solo un mazzo di chiavi.

Insomma poco guadagno per i ladri ma tanta amarezza per chi gestisce gli spazi.