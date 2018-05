Quattro juniores varesotti agli Europei di Gravelines

Ci saranno anche quattro atleti varesotti – di nascita o di adozione – nella nazionale Juniores di canottaggio che ha effettuato il raduno di Piediluco e che si appresta a partire per Gravelines, località francese dove sono in programma i campionati Europei di categoria.

Della folta delegazione italiana, 49 atleti tra uomini e donne, faranno capo infatti anche due portacolori della Canottieri Gavirate, Nicolò Carucci e Filippo Graziano, uno della Canottieri Arolo, Matteo Pedron, e uno della Canottieri Monate, Davide Verità (foto in alto). Nei prossimi giorni – la squadra resterà a Piediluco fino a giovedì – saranno ufficializzati i diversi equipaggi.

Una bella soddisfazione per il remo della nostra provincia, da sempre fucina di talenti anche per i colori della nazionale, che però ultimamente era rappresentato quasi solo dal settore femminile. A Gravelines invece non ci saranno ragazze tesserate per le nostre società.

Gli Europei sulle acque francesi inizieranno venerdì 25 con la messa a punto delle imbarcazioni sul bacino di Gravelines. Sabato 26 mattina prenderanno il via le eliminatorie mentre la giornata di domenica 27 sarà dedicata alle finali per l’assegnazione dei titoli (7 maschili e 7 femminili) in calendario. La nazionale Juniores è affidata ai Capo Allnatori Valter Molea (maschile) e Massimo Casula (femminile).