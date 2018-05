“R come Racconto”, premiati i vincitori del concorso letterario

Si è svolta ieri, domenica 20 giugno, nella splendida cornice del Castello di Masnago la cerimonia di premiazione dei vincitori della quarta edizione del Premio Letterario che il Rotary Club Varese Verbano ha realizzato anche quest’anno con il supporto di Inner Wheel Varese e Verbano e con il patrocinio del Comune di Varese – Assessorato alla Cultura.

“R come Ruote, R come Racconto” è il titolo scelto per sigillare in poche semplici parole la partecipazione al progetto delle due realtà rotariane (il cui simbolo è appunto la ruota) ed il fulcro intorno al quale ruota l’iniziativa, vale a dire il racconto.

Rivolto ai giovani che frequentano le scuole medie superiori, il concorso ha selezionato e premiato i migliori racconti inediti sviluppati sul tema “ La memoria dell’acqua “. Quattro le scuole che hanno partecipato: Liceo Classico Cairoli, Liceo Artistico Frattini, Liceo Scientifico Ferraris di Varese ed Educandato Maria Santissima Bambina di Roggiano.

Questi i vincitori dell’edizione 2018: primo classificato Willy Laudi Liceo Classico Cairoli buono libri del valore di 300 euro, seconda classificata Valentina Vertullo Liceo Classico Cairoli buono libri del valore di 200 euro, terza classificata Anna Crotta Liceo Classico Cairoli buono libri del valore di 100 euro. Un quarto riconoscimento è stato consegnato a Chiara Pozzolini del Liceo Artistico Frattini come “ menzione speciale”. Ogni studente, che ha partecipato al Premio, ha ricevuto in omaggio una copia della pubblicazione contenente tutti i racconti.

“ Con grande soddisfazione siamo arrivati alla quarta edizione di questo Concorso Letterario promosso dal Rotary Varese Verbano” commenta il presidente Claudio Arberi, “ con un pizzico di orgoglio posso dire che abbiamo centrato l’obiettivo di estendere il discorso cultura nelle nostre scuole, dando la possibilità agli studenti di cimentarsi non solo con i compagni ma soprattutto con se stessi”.