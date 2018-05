Una raccolta alimentare per le famiglie più povere

L’Ente Caritatevole Aps BeThel Italia filiale di Gallarate organizza nella giornata di sabato 26 maggio, una raccolta alimentare ai supermercati Carrefour di Castellanza (in via buon Gesù 10) e Legnano (in pionieri del aria legnanesi 1), dove i cittadini possono donare generi alimentari destinate a famiglie indigenti del territorio.

Gli alimenti adatti per la raccolta sono: pasta, latte, biscotti, farina, olio, tonno, legumi, pomodoro, zucchero, caffè e alimenti per l’infanzia. L’iniziativa è curata dalla filiale di Gallarate e si prefigge di continuare a sostenere le numerose famiglie che vivono una situazione di disagio sociale ed economico presenti sul territorio locale. L’ente caritatevole Aps Bethel continua il suo sostegno a livello nazionale in cui è presente in 14 regioni diverse in 70 città italiane e con circa 1000 volontari con l’unico scopo di aiutare le migliaia di famiglie indigenti.