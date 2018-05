Raccontare per raccontarsi

Sabato 26 maggio, 140 famiglie dei bambini che frequentano l’Asilo E. Ponti, la scuola dell’infanzia e il micronido di Biumo Superiore a Varese, sono state invitate a partecipare a una mostra realizzata negli spazi della scuola stessa, “Alla scoperta di Marcovaldo”.

La celebre opera dello scrittore Italo Calvino è stata spunto e sfondo della proposta educativa e didattica nel corso dell’anno scolastico.

L’opera letteraria, non propriamente rivolta ai bambini di questa età, è stata ugualmente l’occasione per vivere e sperimentare esperienze, vissuti e nuovi apprendimenti.

La mostra aveva come obiettivo proprio quello di rendere partecipi e consapevoli i genitori del cammino percorso e hanno potuto così vedere con i loro occhi i bambini coinvolti nella storia.

Una mostra interattiva che è diventata un vero laboratorio creativo e un modo per navigare con la fantasia, passando per la gioia del manipolare, guardare e addirittura assaggiare.

Con la ricchezza letteraria delle descrizioni della città e della natura operate da Calvino, i bambini dell’Asilo Ponti hanno potuto incontrare un’opera contemporanea che ha permesso loro di scoprire la bellezza della nostra lingua, della natura e della città.

Un viaggio creativo per i bambini che hanno potuto condividere con mamma e papà un pezzo del loro mondo. E per dirla con Bruner “…le avventure accadono a ci le sa raccontare”.