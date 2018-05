Radio Italia Live, ecco gli ospiti 2018 in Piazza Duomo

Dopo gli straordinari successi delle edizioni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, Radio Italia presenta la settima edizione di “Radio Italia Live – Il Concerto”, appuntamento speciale con 21 grandi interpreti e autori della music a italiana che si esibiranno accompagnati dall’“Orchestra Filarmonic a Italiana” diretta dal M° Bruno Santori. L’evento, come sempre gratuito e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano si svolgerà nella splendida cornice di Piazza del Duomo, sabato 16 Giugno 2018, a partire dalle ore 19:10 e sarà presentato da LUCA BIZZARRI e PAOLO KESSISOGLU che, da sei anni, a ccolgono i protagonisti sul palco con sim patia e profession alità, riservand o per ognuno di loro un momento dedic ato di intrattenimento. Nel ba ckstage, lo speaker Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse; alla speaker Manola Moslehi il compito di ra ccogliere le emozioni del pubblico.

Nell’edizione 2018 di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO saliranno sul palco: ANNALISA, BIAGIO ANTONACCI, CAPAREZZA, ELISA, FABRI FIBRA, GIUSY FERRERI, J-AX & FEDEZ, GIANNI MORANDI, THEGIORNALISTI, LE VIBRAZIONI, IL VOLO. Per RADIO ITALIA WORLD: MIKA, la star mondiale che è entrat a da alcuni anni nel cuore di tanti italiani. Per RADIO ITALIA RAP: ACHILLE LAURO, CAPO PLAZA, GHALI, NITRO, TEDUA . Per FENOMENI: MÅNESKIN, RIKI, THOMAS.

Grazie alla condivisione su tutti i mezzi del gruppo Radio Italia, “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” sarà occasione di intrattenimento non solo per chi sarà pres ente in piazza, ma anche per tutti gli appassionati della music a in Italia e nel mondo. L’evento sarà infatti trasmesso in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, c anale 725 SKY, c anale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio / video su radioitalia.it. Vivrà sulle app gr atuite “iRadioIt alia ” per iPhone, iP ad, Android, Windows Phone e Windows 10. “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” 2018 sarà trasmesso in contemporanea su REAL TIME (canale 31), il canale dedicato all’intrattenimento femminile di Disc overy Italia, sul NOVE, il c anale generalista del gruppo e in streaming sul servizio OTT gratuito Dplay (dplay.com).