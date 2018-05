Rapina ai danni di un anziano, in manette un 22enne

Nel pomeriggio di ieri, venerdì, i militari del Comando compagnia Carabinieri di Menaggio (Co) hanno arrestato un cittadino turco 22enne, residente a Menaggio, individuato quale autore della rapina aggravata, con lesioni personali causate alla vittima del reato, avvenuta lo scorso 23 aprile in localita’ “crotto bertino”. La vittima è un 74enne residente nelle adiacenze.

L’anziano, mentre si riparava dalla pioggia nel locale sottopasso, era stato avvicinato dal rapinatore, disarmato, che gli aveva intimato di consegnargli il portafogli; al rifiuto della vittima, che inizialmente aveva pensato trattarsi di uno scherzo ma, immediatamente percepito che non fosse cosi’, aveva tentato di allontanarsi, il reo lo aveva bloccato facendolo cadere a terra e, approfittando del temporaneo stordimento, gli aveva prelevato dal portafogli, riposto nella tasca posteriore dei pantaloni, la somma di 500,00 euro circa. La vittima del reato veniva ricoverata presso l’ospedale “Moriggia Pelascini” di Gravedona ed uniti per le lesioni riportate.

Le immediate e serrate indagini, condotte inizialmente dagli uomini dell’ aliquota radiomobile e successivamente da quelli dell’aliquota operativa del nucleo operativo e radiomobile hanno consentito, nel giro di qualche giorno, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza sul conto dell’arrestato.

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Como, valutati gli elementi prodotti ed i gravi indizi a carico dell’indagato h chiesto al g.i.p. la misura degli arresti domiciliari in una struttura sanitaria della zona atteso che l’indagato, nel frattempo, per motivi non correlati alla commissione del reato, era stato ricoverato e non poteva essere immediatamente tradotto in carcere. Una volta dimesso dalla struttura sanitaria, l’arrestato e’ stato tradotto in carcere a disposizione dell’ag.