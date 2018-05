Rapina con coltello in pieno centro

Un rapinatore armato di coltello, è entrato nel negozio di Gucci in via Del Cairo a Varese, “ripulendolo” dei contanti in cassa.

È successo intorno alle 18, nel negozio di lusso che si trova nel breve tratto pedonale della strada, tra via Veratti e Corso Matteotti.

Il rapinatore era armato di coltello, con cui ha minacciato i commessi facendosi consegnare i contanti presenti in cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato.