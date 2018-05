Il rapper Briga incontra i fan di Varese

Venerdì primo giugno uscirà “Che Cosa Ci Siamo Fatti” (Honiro Label/Sony Music) il nuovo progetto discografico di inediti di BRIGA e per l’occasione, il rapper, incontrerà i fan di Varese. L’instore tour del cantante infatti, inizierà proprio dal negozio Varese Dischi di Galleria Manzoni e l’appuntamento è per le 15.

“Ho scritto e suonato il disco che desideravo da tempo facendo leva sulle esperienze accumulate nella mia vita fatta di musica, libri, viaggi, persone, amori, quartieri, calcio, vizi e domande. Per questo nuovo album ho scelto di stravolgere il mio stile musicale – un disco con l’anima e con le ali, malinconico, sfrontato, elegante e tachicardico, onesto e fedele a me stesso – e di assecondare questo cambiamento su tutto il piano della comunicazione, anche e soprattutto a livello iconografico: già dal nuovo shooting che mi ritrae, infatti, emerge la volontà di rimarcare l’idea del concept-album con la scelta di location suggestive ed evocative…un supermarket notturno, una piscina vuota o un vecchio tram degli anni 50”.

Questi i titoli delle canzoni contenute nel disco: SE TI SBRANASSERO GLI SQUALI; CHE COSA CI SIAMO FATTI; CIAO PAPA’; NEGLI OCCHI TUOI; MI VIENE DA RIDERE/TRASTEVERE; DOPO DI NOI NEMMENO IL CIELO; OVERLAY; STRINGITI A ME; MI SENTO STRANO; TI PIACE ANCORA, QUI?; VOLEVO ESSERE PER TE.

Una volta pubblicato l’album, lo aspetta il pubblico e i suoi innumerevoli fan. L’instore tour partirà dal primo giugno proprio il giorno d’uscita del disco, con un doppio appuntamento: al Varese Dischi di VARESE (via Manzoni, 3 – ore 15.00) e al Mondadori Store di MILANO (Piazza Duomo, 1 – ore 18.00).