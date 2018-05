Il rapper Kiave e il processo creativo, appuntamento in biblioteca

Ritorna il l’hip hop in biblioteca a Varese con un secondo appuntamento dedicato all’arte del Rap, dopo il successo di presenze verificatosi ad aprile con Tormento. La prossima domenica 13 maggio, ad affiancare il rapper e produttore varesino Kaso ci sarà Kiave, mc di origini calabresi conosciuto in tutto Italia per la sua notevole produzione musicale impegnata socialmente e per essere un abile improvvisatori di rime.

Questo secondo incontro organizzato da CFM (scuola di musica e danza di Barasso) sui molteplici aspetti compositivi della musica Rap non mancherà di stupirvi e presentarvi altre sfaccettature del mondo Hip Hop. Il rapper Kiave oltre ad essere un abile cantastorie parlerà della recente collaborazione ad un progetto veramente speciale all’interno del carcere dei Miogni di Varese. Dal 2014 viene ospitato all’interno del penitenziario per curare un laboratorio creativo con i detenuti che vogliono rimettersi in gioco e raccontarsi mettendosi a nudo anche attraverso questa forma di espressione. Dopotutto il rap è anche musica di riscatto sociale.

L’appuntamento di domenica pomeriggio ore 16 tratterà anche del processo creativo musicale alla base della musica rap e mira anche coinvolgere le persone in sala vogliono cogliere l’occasione di sperimentarsi.

L’incontro è libero e gratuito. Si svolgera presso la biblioteca di Varese di via Sacco all’interno del progetto #inbiblioteca organizzate dal comune di Varese Un report della recente presentazione/concerto del progetto svolto da Kiave all’interno del carcere di Varese.