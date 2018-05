Rapporto Istat, come va in Lombardia

Nel corso della presentazione del Rapporto annuale ISTAT – La situazione del Paese, illustrata oggi dal Presidente di ISTAT Giorgio Alleva è stato fatto il bilancio di alcuni indicatori regionali.

FOCUS SULLA LOMBARDIA

Partendo dalla speranza di vita, è di 81,2 anni per i maschi (contor 80.6 della media italiana) e 85.5 anni per le femmine (in Italia la media è di 84.9)

Il tasso di fecondità è di 1,28 figli per donna italiana in Lombardia, mentre è di 2.13 figli per donna straniera, sempre in Lombardia.

Gli stranieri sono 5,6 milioni in Italia (8,4% della popolazione) e 1,1 in Lombardia (11,3% in Lombardia).

Bene per l’occupazione femminile: il rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni copn figli in età prescolare e delle donne senz afigli in Lombardia è del 79% (nel 2016 era del 78,7%) contro una media italiana del 75,5% (nel 2016 era il 76%)

La mancata partecipazione al lavoro è la metà della media italiana: nel Belpaese è al 20,5%, in Lombardia è all’11%, di un punto in meno rispetto all’anno scorso.

Anche l’uscita precoce dal sistema di di istruzione e formazione migliora: siamo al 12% contro il 12,7% della rilevazione precedente (in Italia è rispettivamente del 14% ed era del 13,8% del 2016.