Rasizza compra azioni Openjobmetis contro le turbolenze del mercato

Mti Investimenti spa, società controllata da Rosario Rasizza e da alcuni soci fondatori, ha acquistato 28mila azioni di Openjobmetis spa, l’unica agenzia per il lavoro quotata nel segmento star di Borsa Italiana, incrementando la propria partecipazione fino al 5,02%.

Rasizza, naturalmente “gioca in casa”, essendo l’attuale amministratore delegato e fondatore di Openjobmetis spa. L’imprenditore varesino ha voluto mandare un messaggio chiaro al mercato particolarmente turbolento a causa della profonda incertezza politica vissuta dal Paese. «Con questa operazione – dice Rasizza – ho voluto dare un messaggio di stabilità e fiducia agli investitori, ritenendo il periodo solo una fase particolare per tutto il mercato borsistico italiano e che sta colpendo ingiustamente realtà con i fondamentali sani come Openjobmetis».