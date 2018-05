“Tra reale e virtuale”, un pomeriggio alla scoperta dei siti Unesco

Un pomeriggio “Tra reale e virtuale” per conoscere i beni Unesco varesini e il progetto Varese4U, nato circa due anni con il sostegno della Regione Lombardia. L’appuntamento è in programma il 9 giugno, a partire dalle 14.30 al Monastero di Torba.

Durante l’iniziativa sarà presentato il video realizzato dal FAI – Fondo ambiente italiano per valorizzare il sito Unesco, ma sarà anche un momento di festa per questi due anni di attività di Varese4U.

Sono dieci le realtà economiche del territorio, tra proprietari e gestori dei siti varesini patrimonio dell’umanità, che si sono uniti per promuovere il turismo in queste bellezze naturali e artistiche: Area Archeologica di Castelseprio-Torba, Isolino Virginia, Sacro Monte di Varese e Monte San Giorgio.

L’incontro del 9 giugno sarà quindi aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. Si comincia alle 14.30, con ritrovo al Monastero di Torba a cui seguirà una breve passeggiata medievale alla scoperta del sito.

Alle 15.30 è previsto l’incontro di presentazione del video del FAI e di alcuni risultati di Varese4U. A seguire, intorno alle 16.30, vi sarà una merenda insieme e uno spettacolo per bambini nello spazio verde antistante il Monastero, realizzato dall’associazione Progetto Zattera. L’ingresso è gratuito e qui è possibile prenotare il proprio posto a questo link

I QUATTRO BENI UNESCO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Attualmente l’Italia, con 51 realtà, è la nazione che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. In Lombardia ne sono presenti nove, oltre l’area Mab della Valle del Ticino. Di questi ben 4 sono in provincia di Varese. Dal 2 agosto 2010, infatti, anche la parte italiana del Monte San Giorgio è entrata nella Lista del Patrimonio Naturale Mondiale dell’Unesco, dopo che il lato svizzero era stato inserito nel 2003 nella World Heritage List.

Gli altri beni sono: l’Isolino Virginia con Bodio Centrale e Sabbione (che fa parte del sito seriale “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” comprendente in tutto 111 insediamenti, databili dal 5000 al 500 a.C. e ubicati sulle rive di laghi o di fiumi in Svizzera, Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia); l’Area archeologica di Castelseprio – Torba (che fa parte del sito seriale “I Longobardi in Italia”); il Sacro Monte di Varese (anch’esso parte di un sito Unesco seriale, “I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” comprendente sette complessi devozionali piemontesi e due lombardi eretti nelle Alpi occidentali fra la fine del XV e il XVII secolo).

LA FINALITÀ DI VARESE4U

La finalità principale di Varese4U consiste nel perseguire una maggiore valorizzazione turistico- culturale dei beni Unesco del territorio varesino, attraverso la loro messa in rete in un’ottica di sistema e grazie allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi capaci di richiamare e soddisfare un numero crescente di visitatori da tutta Italia e dall’estero. Le proposte di Varese4U, dalle semplici visite turistiche ai singoli progetti di ogni sito, sono tutte da scoprire. Società capofila del progetto è Varese Web. Insieme con questa realtà ci sono nove altri soggetti: Fai – Fondo Ambiente Italiano, Archeologistics, Morandi Tour, Art Stories, Hagam, WekLink, King- storm, Cooperativa Ambiente e Sviluppo Santa Maria del Monte, Ergasterio.

LA COMUNICAZIONE

Il racconto dei nostri beni Unesco sarà al centro del lavoro di comunicazione. Tutte le informazioni sulle iniziative, le attività, le news e gli approfondimenti di “Varese4U” sono disponibili sul sito www.varese4u.it .

Dove i turisti potranno anche esprimere la loro opinione e raccontare quanto vissuto alla scoperta di questi tesori della provincia di Varese. Per qualsiasi altra informazione o richiesta basta scrivere a varese4u@gmail.com. Attivi anche i canali social del progetto, la pagina Facebook, e gli account Instagram e Twitter (@varese4U).

