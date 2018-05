Regione Lombardia “guiderà” il risanamento del Lago di Varese

Sarà Regione Lombardia a fare da “cabina di regia” per il risanamento del Lago di Varese. E’ questo l’accordo che l’Associazione comuni rivieraschi ha stipulato dopo un incontro avvenuto oggi, giovedì 31 maggio, al Pirellone.

Attilio Fontana, con gli assessori Raffaele Cattaneo e Davide Carlo Caparini, ha ricevuto i sindaci rivieraschi dando seguito a una richiesta di Cristina Galimberti, attuale presidente dell’Associazione: un incontro operativo, per tracciare il percorso che entro l’estate porterà ad avviare la procedura dell’accordo di programma. Leggi anche Varese - «Un incontro con Fontana per parlare del Lago di Varese»

«Questa mattina insieme al sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli, al sindaco di Cazzago Brabbia Emilio Magni e all’Assessore all’Ambiente di Varese Dino De Simone abbiamo partecipato all’incontro con il presidente Fontana – spiega la Galimberti – Abbiamo tracciato il percorso operativo per il risanamento del Lago di Varese. Regione Lombardia coordinerà il progetto e le fasi che porteranno, speriamo, a una soluzione del problema dell’inquinamento. La prossima tappa sarà entro l’estate quando ci siederemo tutti a un tavolo per passare alla fase operativa. Ci saremo noi, i Comuni dell’Associazione appunto, la Regione, Ato e studieremo le tempistiche, i costi e come reperire le risorse. Regione Lombardia ci ha garantito che ci aiuterà, ricorrendo anche a bandi e fondi europei. Una grande soddisfazione. Qualcosa pare muoversi davvero».