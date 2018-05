A regola d’arte, tutto quello che c’è da sapere sugli impianti

Martedì 22 maggio dalle ore 16 alle 18.30 al Centro Congressi Ville Ponti di Varese Confartigianato Imprese Varese organizza il seminario dal titolo “A regola d’arte. Obblighi e responsabilità civili e penali nella gestione e progettazione degli impianti”.

“Regola d’Arte” come misura dei diritti e degli obblighi di competenza delle imprese del settore impiantistico, dove ancora oggi permangono dubbi in merito ai contenuti effettivi di questa “Regola”, che talvolta viene confusa con singole norme tecniche o singoli adempimenti che non rispondono adeguatamente né alla lettera né allo spirito della legge. È invece importante essere consapevoli degli obblighi e delle responsabilità per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Il seminario è rivolto alle imprese e ai professionisti del settore impianti tecnologici e vedrà come principale relatore l’avvocato Antonio Oddo, uno dei massimi esperti del diritto del settore dell’installazione degli impianti. Con lui si parlerà di obblighi e le responsabilità dell’installatore nel quadro normativo generale e alla luce delle più recenti novità legislative.

Sarà un’occasione per fornire chiarimenti «su aspetti spesso sottovalutati – dice il legale – con il risultato di trasformare in rischi e danni quelli che, se conosciuti prima e bene, possono costituire opportunità professionali»

PROGRAMMA

ORE 15.30: Inizio registrazione e presentazione main sponsor e partner

ORE 16: Introduzione a cura di Davide Galli, presidente di Confartigianato Imprese Varese

ORE 16.15: A “Regola d’Arte”: obblighi e responsabilità civili e penali nella gestione e progettazione degli impianti. Intervento a cura dell’avv. prof. Antonio Oddo

ORE 17.30: Question Time

ORE 18.15: Conclusioni a cura di Davide Macchi, presidente regionale del settore impianti elettrici e membro del Consiglio nazionale impiantisti di Confartigianato

ORE 18.30: Aperitivo

Informazioni: Mario Resta – mario.resta@asarva.org iscrizioni >> www.asarva.org